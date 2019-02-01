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10 фото, які змусять вас частіше підіймати голову

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Ось чому варто частіше дивитись на небо - фото 1
Ось чому варто частіше дивитись на небо / instagram.com/redunchained

Креативний фотограф створив проект "Ловці хмар", який надихає частіше дивитись у небо. Це варто побачити!

Знайомтесь, Давид Сассо (Davide Sasso) – італійський фотограф, який за останній кілька років мандрував світом у пошуках найкрасивіших місць. Однак нещодавно він завершив проект "Cloud Catchers" (Ловці хмар), який не потребує подорожей різними країнами, щоб побачити особливу красу світу.

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"Мені завжди подобалось дивитись на небо, особливо, коли є ті гарні бавовняні хмари. Я завжди їх любив, адже вони нагадували мені про японські аніме. Більшість фото було зроблено на заході сонця, найкращий час для зйомок. Дуже часто ми не помічаємо такої красу, тому варто навчитись її шукати", – пояснює Давид.

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10 фото, які змусять вас частіше підіймати голову - фото 305051

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10 фото, які змусять вас частіше підіймати голову - фото 305053

10 фото, які змусять вас частіше підіймати голову - фото 305054

10 фото, які змусять вас частіше підіймати голову - фото 305055

10 фото, які змусять вас частіше підіймати голову - фото 305056

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Джерело всіх фото: instagram.com/redunchained

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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