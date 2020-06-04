Повернення поп-панку в Україну: слухайте дебютний альбом гурту квіткіс

Молодий київський гурт квіткіс представив свій перший студійний альбом. Однойменна платівка панків містить сім пісень, а її загальний хронометраж триває трішки більше як 12 хвилин – усе в кращих традиціях жанру. Слухайте свіжачок на Радіо МАКСИМУМ!

У дебютному доробку хлопців знайшлося місце для безлічі емоцій, що були коли-небудь притаманні багатьом з нас: симпатія, ніжність, любов, злість, ревнощі тощо.

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Як кажуть учасники команди – вокаліст Діма Войналович, барабанщик Віталій Капранов і гітарист Макс Сторчак, усі пісні писалися і записувалися у максимально стислі терміни.

Ми хотіли максимально живо передати те, що панувало у нас всередині на момент створення матеріалу, – кажуть музиканти.

Лідер гурту також наголошує, що "Квіткіс" – концептуальний альбом.

"Та не варто шукати тут якихось філософських і космічних сенсів. Ліричний герой альбому – середньостатистичний пацан, у якому, думаю, багато хто з усіх нас впізнає себе", – розповів Войналович у коментарі Радіо МАКСИМУМ.

Записувалися пісні на столичній студії Top Sound Records. У роботі над платівкою квіткіс допомагали гітарист відомого гурту Біла Вежа Андрій Томашенко та знаний мультиінструменталіст, лідер формації Ульмо Три та ексучасник Lama Костянтин Шелудько.

квіткіс – Квіткіс, слухати альбом онлайн:

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