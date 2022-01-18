Повернення легенди: мопед Карпати хочуть відродити у вигляді електровелосипеда

Українська компанія Delfast вирішила відродити ще один відомий вітчизняний бренд. Перші зображення мопеда Карпати вже опубліковано!

Блогер і спеціаліст з радянської мототехніки OlegAC з посиланням на анонімне джерело повідомляє, що Delfast вже має агрегатну базу для випуску моделі Карпати, а саме реалізований електровелосипед TOP 30, пише autoconsulting.

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Головним ринком збуту для Карпат бачать США. З технічних характеристик відомо, що електромопед отримає двигун 3,5-4 кВт, а максимальна швидкість досягне 55 км/год. Батарея розміщена під сидінням. Запас ходу мопеда невідомий, але DelFast 3.0 може проїхати 320-380 км без підзарядки.

фото mmr

Раніше стало відомо, що Delfast побудував прототип електробайка Дніпро з 68-сильним електромотором, який спробує встановити світовий рекорд швидкості на висохлому соляному озері Бонневілль у США.

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