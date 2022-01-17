Дивіться, як електрокар Hyundai порається з лосиним тестом: ефектне відео

Іспанці протестували новий Hyundai Ioniq 5, який вже продають в Європі. Маневровість і керованість електромобіля випробували в ході "лосиного тесту", який демонструє стійкість авто при об'їзді перешкоди, що несподівано виникла на дорозі.

Модель впоралася із завданням краще, за Kia EV6 – Ioniq 5 зміг лавірувати між конусами, не зачіпаючи їх, на швидкості 80 кілометрів на годину. Хоча результат EV6 був також гідним – 78 кілометрів на годину, пише carscoops.

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Ioniq 5 вже продають в ряді країн: модель доступна в базовій версії з одним електродвигуном потужністю 170 або 218 кінських сил і заднім приводом, а також з двомоторною силовою установкою на 235 або 306 сил і з повним приводом. Монопривідний електрокар комплектують батареєю місткістю 58 кіловат-годин.

У Південній Кореї та Європі модель коштує від 41,9 тисячі євро (1 349 790 гривень). Очікується, що в Україні Hyundai продаватиме лише повнопривідний Ioniq 5. Продаж стартує протягом 2022 року.

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