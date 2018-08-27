Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Повернення легенди: Lenovo отримала патент на розкладний телефон Motorola RAZR

  • 102
Розкладний телефон від Lenovo - фото 1
Розкладний телефон від Lenovo / mobilenet

Відомство з патентів і товарних знаків США опублікувало патентну заявку Motorola на пристрій, який нагадує Motorola RAZR минулих років. Телефон може стати першим пристроєм Motorola з гнучким екраном.

Патентні документи показують, що розкладаний телефон оснащений одним великим дисплеєм, розміщеним на внутрішній стороні. Під дисплеєм розміщений шарнір, який потрібно для складання гаджета. Ніякої фізичної клавіатури тут не передбачається.

І ще: Експерти визначили ТОП-5 смартфонів 2018 року

На одній з зовнішніх сторін є камера і сканер відбитків пальців. У нижній частині задньої панелі – зовнішній динамік.

Патент на телефон, що складається - фото 272417

Патент на телефон, що складається

Компанія Motorola Mobility LLC з Чикаго подала заявку на патент в травні 2017 року. Документ був опублікований кілька днів тому, тобто компанія отримала дозвіл на новий дизайн розкладного телефону.

Motorola RAZR V3 – GSM-телефон компанії Motorola, флагманська модель виробника у 2004 році. Ключовою особливістю, що відрізняє телефон від конкурентів того часу, був дизайн. Телефон мав надтонкий профіль, клавіатуру, виготовлену з металевої пластини і оснащену електролюмінесцентним підсвічуванням.

Читайте також: З'явилося перше зображення флагмана Sony Xperia XZ3

Джерело: gizmochina
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 511
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461088
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології