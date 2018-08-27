Повернення легенди: Lenovo отримала патент на розкладний телефон Motorola RAZR

Відомство з патентів і товарних знаків США опублікувало патентну заявку Motorola на пристрій, який нагадує Motorola RAZR минулих років. Телефон може стати першим пристроєм Motorola з гнучким екраном.

Патентні документи показують, що розкладаний телефон оснащений одним великим дисплеєм, розміщеним на внутрішній стороні. Під дисплеєм розміщений шарнір, який потрібно для складання гаджета. Ніякої фізичної клавіатури тут не передбачається.

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На одній з зовнішніх сторін є камера і сканер відбитків пальців. У нижній частині задньої панелі – зовнішній динамік.

Патент на телефон, що складається

Компанія Motorola Mobility LLC з Чикаго подала заявку на патент в травні 2017 року. Документ був опублікований кілька днів тому, тобто компанія отримала дозвіл на новий дизайн розкладного телефону.

Motorola RAZR V3 – GSM-телефон компанії Motorola, флагманська модель виробника у 2004 році. Ключовою особливістю, що відрізняє телефон від конкурентів того часу, був дизайн. Телефон мав надтонкий профіль, клавіатуру, виготовлену з металевої пластини і оснащену електролюмінесцентним підсвічуванням.

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