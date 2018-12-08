Кім Бейсінгер святкує ювілей – красуні 65 років

Сьогодні, 8 грудня, святкує свій 65-річний ювілей актриса Кім Бейсінгер.

65-річний ювілей сьогодні відзначає Кім Бейсінгер – одна з найкрасивіших актрис Голлівуду і справжній секс-символ останніх двох десятиліть минулого століття.

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Найбільшу популярність їй принесла участь в таких культових фільмах, як "Дев'ять з половиною тижнів" і "Секрети Лос-Анджелеса". Причому, за роль в останньому вона отримала два максимально престижних призи: "Золотий глобус" і "Оскар".

Та й в цілому за свою 40-річну акторську кар'єру зірка регулярно номінувалася на різні нагороди, хоча за іронією найчастіше удостоювалася уваги антипремії "Золота малина". На її радари Кім потрапляла цілих сім разів, а на початку цього року навіть перемогла, завоювавши титул найгіршої актриси другого плану.

Зараз Бейсінгер продовжує зніматися в середньому в одному-двох проектах на рік. Серед найбільш помітних можна відзначити еротичну трилогію "П'ятдесят відтінків сірого" і комедійний бойовик "Славні хлопці".

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