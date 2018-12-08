Дженніфер Еністон поділилася секретом стрункості

Зірка серіалу Друзі, 49-річна Дженніфер Еністон, розповіла про свій секрет стрункої фігури.

Американська актриса Дженніфер Еністон розкрила таємницю ідеальної фігури напередодні свого 50-річчя.

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Кінозірка відвідала шоу Еллен Дедженерес, обговоривши новий американський музичний комедійний фільм режисера Ганни Флетчер, в якому виконала головну роль. Еністон також розповіла, як їй вдається залишатися у формі. Зірка серіалу "Друзі" повідомила, що секрет її стрункої фігури полягає в боксі, який допомагає їй не тільки зміцнити м'язи, а й емоційно розвантажитися.

Вона зазначила, що займається боксом зі своїм тренером Лейоном Азубуйке, який допомагає їй завжди залишатися у формі: "Подивіться на його усмішку! Лейон мій ніжний гігант. Він називає мене чемпіоном і не дає мені розслаблятися", – повідомила Еністон.

Дженніфер Еністон поділилася секретом стрункості

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