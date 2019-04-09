Повернення додому: вийшов трейлер документального кіно про співачку Beyonce

Стрімінгова платформа Netflix опублікувала трейлер документального фільму про співачку Beyonce. Стрічка називатиметься "Повернення додому" (Homecoming).

У трейлері показані фрагменти з її виступів на фестивалі Coachella у минулому році, кадри з бекстейджу, а також архівні записи.

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В описі до фільму йдеться про те, що документальна картина стане сентиментальною подорожжю від самого творчого процесу до зародження цілого культурного руху.

"Яку б пораду ви дали цьому поколінню?", – запитують у трейлері.

Говорити правду, – відповідає вона. – У першу чергу собі. І дітям.

Прем'єра картини запланована на 17 квітня на Netflix.

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