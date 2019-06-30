Повар розсекретив спосіб секундної очистки часнику: відео

Шеф-кухар Глен Пауелл на своєму YouTube-каналі показав, як легко і швидко очистити часник. За його словами, він дуже довго відпрацьовував цей кухонний трюк.

На кадрах відеоролика видно, що Глен Пауелл користується дуже гострим і коротким кухонним ножем. Кухар зробив кілька надрізів біля основи часникової головки, після чого вставив ніж і витягнув ідеально очищені зубчики.

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"Запам'ятайте, якщо ви незграбна людина або погано розбираєтеся в ножах, то цей лайфхак не для вас", – попередив Пауелл. У свою чергу, багато підписників засумнівалися в тому, що впораються з таким методом очищення.

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