Потяги Львів — Чернівці тимчасово курсуватимуть за зміненим графіком й маршрутом

В Укрзалізниці повідомили про тимчасові зміни графіку руху та маршруту потягів на одному з напрямків.

Як пише пресслужба компанії, зміни торкнулися регіональних поїздів № 702/701 та № 816/815, що працюють на Чернівецькому напрямку.

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Так, потяг Львів – Чернівці 28 квітня не вийде на маршрут, відповідно 29 квітня сполучення Чернівці – Львів також не обслуговуватиметься. Річ у тому, що Львівська залізниця проводить технічне обслуговування дизель-поїзда ДПКР-2.

У п'ятницю (29 квітня) поїзд Львів – Чернівці та у суботу (30 квітня) поїзд Чернівці – Львів курсуватимуть за звичним графіком.

Крім цього, через ремонт колій тимчасових змінений маршрут регіонального поїзда № 816/815, який їздить у сполученні Львів — Чернівці: 27 та 29 квітня він курсуватиме лише до станції Коломия та назад.

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