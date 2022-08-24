Потяг до перемоги: Укрзалізниця запустила поїзд, присвячений окупованим територіям

Укрзалізниця запустила Потяг до перемоги, у складі якого є сім пасажирських вагонів. Проєкт реалізовано спільно з комунікаційною агенцією Gres Todorchuk та українськими художниками.

Як пише пресслужба Укрзалізниці, патріотичний потяг курсуватиме за маршрутом "Київ – Ужгород" з сімома незвичайними вагонами. На кожному з вагонів українські художники зобразили сюжети з історіями про те, як українці на захоплених землях опираються окупантам.

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Кожен вагон присвячений тимчасово окупованим територіям України та подвигам людей, які опираються російським військам. Основою для сюжетів стали подвиги українців, що борються, попри тиск окупантів і постійну небезпеку, – йдеться в повідомленні.

Щоб дізнатися про історії, які зображені на вагонах та присвячені Харківській, Запорізькій, Херсонській, Луганській, Донецькій, Миколаївській областям та Криму, створили спеціальний сайт.

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