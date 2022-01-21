Cadillac анонсував прем'єру нового Escalade – всі хочуть його побачити

Cadillac готує поповнення лінійки нового Escalade. У своєму твіттері американський виробник опублікував короткий тизер: судячи з нього, знакова модель незабаром матиме гарячу модифікацію Escalade-V.

На те, що йдеться саме про високопродуктивну версію, вказує логотип V наприкінці, а також опис, що закликає дослухатися до "звуку потужності", який видає двигун з віддачею понад 650 кінських сил, пише carscoops.

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На відео видно тільки фари автомобілів: Escalade-V, CT4- і CT5-V, а також їх Blackwing-виконання. Новинка різко виділяється габаритами. Серед інших зовнішніх особливостей "підігрітого" позашляховика, як показали шпигунські знімки, унікальне оформлення решітки радіатора, бампер із сітчастою вставкою, особливі колісні диски та чотири патрубки вихлопної системи.

Що стосується техніки, то наразі Cadillac тримає інформацію в суворій секретності. Очікується, що Escalade-V дістанеться двигун V8 6.2 з приводним нагнітачем, який розвиває 677 кінських сил і 894 Нм моменту, що крутить.

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