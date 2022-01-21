Цей автономний електричний причіп-автобудинок може паркуватися без допомоги автомобіля

Знаменитий виробник автофургонів та будинків на колесах Airstream представив свій перший електричний трейлер. Модель оснастили власною силовою установкою, а ще новинка підтримує технологію "розумного будинку".

На виставці RV SuperShow у Флориді цього року компанія Airstream Thor Industries представила концепцію причепа-автодачі з двомоторною електричною трансмісією, яка спрощує кожен етап процесу буксирування, пише InsideEVs. Його двигуни з дистанційним керуванням допомагають трейлеру самостійно маневрувати, щоб спростити зчеплення, а потім самостійно дістатися місця стоянки після розчіплення.

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У компанії також уточнили, що електротрансмісія автодачі Estream покращує її стійкість під час буксирування, але не сказали, яким чином. Імовірно, в концепті використовується технологія регенерації енергії, яка може ефективно загальмовувати Estream та запобігати його розгойдуванню, впливаючи на кожне колесо окремо.

Опинившись у пункті призначення та відчепившись, Estream може використовувати ту ж дистанційно керовану трансмісію для самостійного руху, що значно спрощує його паркування. У стаціонарному стані Estream може підключатися до місцевого джерела живлення або просто продовжувати споживати енергію від батарей для живлення бортових пристроїв, серед яких є навіть Alexa від Amazon.

Поки Thor Estrem лише концепт, але знаючи клієнтів Airstream, можна сміливо стверджувати, що вони будуть готові заплатити за такий причіп будь-які гроші.

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