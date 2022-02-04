Потужність не завжди дорівнює швидкості: відео епічної дрег-гонки важких вантажівок

В автомобільному світі потужність не завжди дорівнює швидкості. Це доводить черговий дивний дрег-заїзд важкої техніки.

Хлопці з YouTube-каналу CarWow вивели на стартову лінію найнезвичайніші автомобілі. У новому відео представлено 7 вантажівок різних розмірів. Робочий об'єм їх двигунів коливається від 5,0 до 13,0 літрів, а потужність – від 220 до 500 кінських сил.

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Старт драг-рейсингу був дуже повільним. Ви ж ви чекали чогось іншого? Перша вантажівка перетнула фініш дистанції в чверть милі за 27,5 секунди. Переможцем став самоскид із двигуном потужністю 410 кінських сил. Найповільнішим став бетонозмішувач з 450-сильним мотором, якому знадобилося 32,1 секунди, щоб перетнути фінішну межу. Різниця не така вже й велика, але вона демонструє, що потужність у цьому випадку не відіграє ключової ролі.

Тест на гальмування вийшов трохи хаотичним через велику кількість машин на трасі. Насправді результати не особливо важливі. У повсякденному житті вантажівки рідко їздять порожніми, тому їхня вага часто варіюється залежно від кількості та типу вантажу в кузові. А це дуже впливає на довжину гальмівного шляху.

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