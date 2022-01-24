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Потужний Nissan 370Z загорівся під час змагання з Tesla: кадри епічного заїзду

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Потужний Nissan 370Z загорівся під час змагання з Tesla: кадри епічного заїзду - фото 1

Ентузіасти полюбляють влаштовувати різного роду автомобільні змагання. На цей раз організували заїзд Nissan 370Z і Tesla Model S Plaid, але у якийсь момент щось пішло не так.

На YouTube з'явилося коротке, але видовищне відео змагання Nissan 370Z і Tesla Model S Plaid. У ньому водії вирішили з'ясувати, хто з них кращий. Проте все пройшло не так гладко, як очікувалося. Внаслідок гонки на дорозі загального користування спортивний Nissan спалахнув.

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У заїзді брав участь Nissan 370Z із модифікованим 3,7-літровим двигуном V6. Його потужність збільшили до 700 к.с. Змагався він з Tesla Model S Plaid із трьома електромоторами. Їхня сумарна віддача складає — 1020 к.с. Максимальна швидкість автомобіля – 321 км/год. Час прискорення від 0 до 100 км/год – 2,0 секунди.

Переможцем першого заїзду став електрокар, не залишивши конкуренту жодного шансу. Під час другого водій Nissan, мабуть, вирішив взяти реванш, але зазнав невдачі. Двигун спорткара спалахнув при спробі обігнати Model S Plaid.

Про причини загоряння не повідомляють. Цілком можливо, що вони могли виникнути через різні доробки та надто велике навантаження.

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