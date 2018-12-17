Представлено смартфон Huawei nova 4: екран з отвором, потрійна камера і потужний процесор

Huawei представила смартфон під назвою nova 4 – перший апарат компанії з отвором в дисплеї, який прийшов на заміну "традиційному" вирізу. Крім оригінального дизайну, гаджет оснастили потрійним фотомодулем з основним сенсором на 48 мегапікселів, великим дисплеєм і продуктивним процесором.

Екран Huawei nova 4 з діагоналлю 6,41 дюйма, роздільною здатністю 2310x1080 пікселів і врізаною в екран селфі-камерою на 25 Мп займає 91,8% площі передньої панелі. Представники компанії особливо відзначили тонку верхню рамку, в якій розмістилися розмовний динамік і датчик наближення.

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Смартфон Huawei nova 4

"Серцем" гаджета став восьмиядерний процесор Kirin 970 (4x2,4 ГГц + 4x1,8 ГГц), що працює у зв'язці з GPU Mali-G72, що підтримує технологію GPU Turbo. Об'єм оперативної пам'яті пристрою становить 8 ГБ, вбудованого накопичувача – 128 ГБ. Додатково підтримується розширення внутрішнього сховища за допомогою карт microSD.

Смартфон Huawei nova 4

На задній панелі, виконаній зі скла з градієнтною заливкою, розташований сканер відбитків пальців. Поруч – потрійний фотомодуль основної камери з підтримкою функцій штучного інтелекту для розпізнавання сцени і постобробки знімків.

Смартфон Huawei nova 4

Фотоможливості апарату будуть відрізнятися в залежності від версії. Базова версія отримала сенсори з роздільною здатністю 20, 16 (f / 2.2) та 2 Мп (f / 2.4), у просунутій же конфігурації встановлений основний модуль Sony IMX586 на 48 Мп з апертурою f / 1.8 і розміром пікселя 0,8 мкм.

Смартфон Huawei nova 4

Смартфон працює від акумулятора на 3750 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт через порт USB Type-C. Працює смартфон на базі Android 9.0 Pie з фірмовою програмною надбудовою EMUI 9.

Смартфон Huawei nova 4

Технічні характеристики Huawei nova 4:

Дисплей: 6,41 ", 2310x1080, 398 ppi

Процесор: Kirin 970 (4x2,36 ГГц + 4x1,84 ГГц)

Графічний прискорювач: GPU Mali-G72 з підтримкою технології GPU Turbo

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Вбудований накопичувач: 128 ГБ

Основна камера: потрійна, 20/48, 16 (f / 2.2) та 2 Мп (f / 2.4)

Фронтальна камера: 25 Мп

Акумулятор: літій-іонний, 3750 мАг

Інтерфейси: USB Type-C

Зв'язок: 2 SIM-карти, 4G VoLTE

Операційна система: Android 9.0 Pie

Безпека: сканер відбитків пальців

Вартість базової версії смартфона складе $ 449. Високий рівень варіант з камерою на 48 Мп обійдеться покупцям в суму близько $ 492.

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