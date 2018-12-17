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Представлено смартфон Huawei nova 4: екран з отвором, потрійна камера і потужний процесор
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Huawei представила смартфон під назвою nova 4 – перший апарат компанії з отвором в дисплеї, який прийшов на заміну "традиційному" вирізу. Крім оригінального дизайну, гаджет оснастили потрійним фотомодулем з основним сенсором на 48 мегапікселів, великим дисплеєм і продуктивним процесором.
Екран Huawei nova 4 з діагоналлю 6,41 дюйма, роздільною здатністю 2310x1080 пікселів і врізаною в екран селфі-камерою на 25 Мп займає 91,8% площі передньої панелі. Представники компанії особливо відзначили тонку верхню рамку, в якій розмістилися розмовний динамік і датчик наближення.
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"Серцем" гаджета став восьмиядерний процесор Kirin 970 (4x2,4 ГГц + 4x1,8 ГГц), що працює у зв'язці з GPU Mali-G72, що підтримує технологію GPU Turbo. Об'єм оперативної пам'яті пристрою становить 8 ГБ, вбудованого накопичувача – 128 ГБ. Додатково підтримується розширення внутрішнього сховища за допомогою карт microSD.
На задній панелі, виконаній зі скла з градієнтною заливкою, розташований сканер відбитків пальців. Поруч – потрійний фотомодуль основної камери з підтримкою функцій штучного інтелекту для розпізнавання сцени і постобробки знімків.
Фотоможливості апарату будуть відрізнятися в залежності від версії. Базова версія отримала сенсори з роздільною здатністю 20, 16 (f / 2.2) та 2 Мп (f / 2.4), у просунутій же конфігурації встановлений основний модуль Sony IMX586 на 48 Мп з апертурою f / 1.8 і розміром пікселя 0,8 мкм.
Смартфон працює від акумулятора на 3750 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт через порт USB Type-C. Працює смартфон на базі Android 9.0 Pie з фірмовою програмною надбудовою EMUI 9.
Технічні характеристики Huawei nova 4:
- Дисплей: 6,41 ", 2310x1080, 398 ppi
- Процесор: Kirin 970 (4x2,36 ГГц + 4x1,84 ГГц)
- Графічний прискорювач: GPU Mali-G72 з підтримкою технології GPU Turbo
- Оперативна пам'ять: 8 ГБ
- Вбудований накопичувач: 128 ГБ
- Основна камера: потрійна, 20/48, 16 (f / 2.2) та 2 Мп (f / 2.4)
- Фронтальна камера: 25 Мп
- Акумулятор: літій-іонний, 3750 мАг
- Інтерфейси: USB Type-C
- Зв'язок: 2 SIM-карти, 4G VoLTE
- Операційна система: Android 9.0 Pie
- Безпека: сканер відбитків пальців
Вартість базової версії смартфона складе $ 449. Високий рівень варіант з камерою на 48 Мп обійдеться покупцям в суму близько $ 492.
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