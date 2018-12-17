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Подарунки на Миколая коханому: ідеї, що подарувати хлопцю чи чоловіку
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День Святого Миколая уже на носі, а це означає, що пора потурбуватися про подарунки. Радіо МАКСИМУМ зібрало добірку найкращих ідей для презентів хлопцю і чоловіку, які точно сподобаються їм!
До вашої уваги добірка порад, які допоможуть вибрати ідеальний подарунок на День Святого Миколая для хлопця.
Догляд за обличчям і тілом
Кожен чоловік прагне виглядати доглянутим. Це прагнення допоможуть реалізувати спеціальні засоби для догляду. Одразу ж наголошуємо, що чоловічі косметичні засоби – це не щось, за що вашому коханому має бути соромно.
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Сертифікат до барбершопу
Якщо ви не хочете заморочуватися з вибором косметики для вашого хлопця – можете сміливо подарувати сертифікат до барбершопу. Коротко та по суті: барбершоп – своєрідний клуб, у якому чоловіки можуть відпочити від буденної метушні, а також привести до ладу свою зачіску та бороду. Похід до барбера, як правило, коштує значно дорожче, аніж звичайна стрижка, але принесе він в рази більше задоволення.
Засоби для догляду за бородою
Якщо вашому обранцю пощастило з генами, і він є власником пишної бороди, щоб вона виглядала ідеально потрібно регулярно доглядати за нею. Ви не повірите, але для бороди рекомендується придбати окремий шампунь та бальзам. А от для того, щоб вкласти бороду варто мати у своєму арсеналі моделюючу пасту.
Більшість крамниць, які займаються продажем спеціальної косметики для чоловіків пропонують набори, які дозволяють не перейматися з вибором найкращих засобів для догляду.
Засоби для догляду за обличчям
Чоловіча шкіра більш схильна до появи висипань та усіляких подразнень. Звичайно ж, маскувати їх не потрібно. Натомість, ми рекомендуємо додати до подарункового набору спеціальні гелі для вмивання та креми, які дозволять привести до ладу face вашого коханого.
Якщо ваш обранець не зашорений стереотипами – подаруйте йому бальзам для губ. Такий засіб дозволить вберегти від холоду одну з найулюбленіших частин тіла!
Підкреслюємо стиль
Кожен чоловік оцінює подарунки, які допомагають підкреслити їхній стиль. Тим більше, що саме вам – красуням – краще видно, що саме більше пасує. Крім того, День Святого Миколая – це ідеальний момент для того, щоб подарувати якийсь теплий і затишний светр або ж аксесуари, які дозволять вашому хлопцю виділятися з натовпу.
Red and Dog
У цьому магазині ви зможете практично "з нуля" сформувати новий образ. Оберіть крутий і теплий світшот і штани, додайте до цього стильний і яскравий рюкзак. Рукавиці. Шапки. Гаманці. Найбільше тішить той факт, що у хлопців частенько бувають розпродажі, які дозволяють купити ще більше бажаних речей.
Клямра
Ідеально підкреслять стиль аксесуари від Клямри! Цей бренд займається виготовленням шкіряних ременів і латунних пряжок для ременів. Також тут можна придбати сувеніри й аксесуари, які підійдуть кожному чоловіку. Особливо вразять ці речі патріотів, адже пряжки можуть бути і з зображенням козаків, і герба, і навіть з Петриківським розписом. Потішить також і цінова політика!
Wolfsnaht
Надзвичайно оригінальні та круті шкіряні аксесуари для чоловіків. Кожна модель шиється винятково вручну та під замовлення, але воно того варте, адже ви отримаєте якісну річ, яка прослужить не один рік. Для чоловіка тут можна обрати крутий рюкзак, напоясну сумку або ж сумку-месенджер. І хоч ціни тут дещо кусаються, кожна річ, придбана в Wolfsnaht буде тішити свого власника протягом тривалого часу!
Чоловіки – теж діти...
Хто б що не казав, але чоловіки залишаються дітьми протягом усього свого життя. І, повірте, чи не найкращим подарунком будуть саме дорослі іграшки!
PlayStation 4 Slim
Це одна з найкращих ігрових консолей з-поміж тих, що представлені на ринку. Вона на 30 відсотків тонша та на 16% легша, аніж оригінальна модель, що може сподобатися тим, у кого вічно немає місця в оселі. Але одразу ж попереджаємо, що потрібно бути готовими до того, що в ігри потрібно буде рубатися разом із коханим. Утім, це також ідеальний варіант для того, щоб проводити якомога більше часу разом.
Лайфхак: якщо ви довго сперечаєтесь через те, хто має мити посуд – влаштовуйте баталії. Той, хто програв відправляється на кухню, щоб виконати завдання.
Іграшки на дистанційному керуванні
Це можуть бути як роботи, так і машинки. Просто гляньте в очі свого коханого, коли він з захватом ганяє кота по хаті маленьким роботом або катає свого папугу на машинці. Такий подарунок дозволить бодай іноді занурюватися у дитинство та згадувати, чим займався ваш обранець раніше.
Електросамокат – ідеальний вид транспорту
Це, мабуть, один із найкращих компактних видів транспорту, який тепер асоціюється не лише з гіками. Електросамокат дозволить без зайвих навантажень добиратися на роботу і додому, і не нервуватися через сусідів по громадському транспорту. Особливість конструкції дозволяє без зайвих проблем принести самокат до офісу, щоб поставити його на зарядку. Тим більше, що часу, проведеного на роботі буде цілком достатньо для того, щоб повністю зарядити електросамокат.
І що б ви не планували подарувати своєму коханому, пам'ятайте, що кожен чоловік вглибині душі залишається дитиною, тому можете влаштувати справжнісінький квест для того, щоб отримати бажаний подарунок ;)
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