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Нова Toyota Supra потрапила в аварію на трасі Нюрбургрингу

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Причина аварії поки не з'ясована - фото 1
Причина аварії поки не з'ясована / topgir

На "Північній петлі" Нюрбургринга потрапив в аварію прототип Toyota Supra нового покоління. У машини пошкоджені кузовні елементи та зламана задня підвіска.

Як пише сайт Carscoops, який опублікував фотографії розбитої машини, аварія сталася на фінальній прямій Döttinger Höhe, де автомобілі розганяються майже до максимальної швидкості.

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За словами співрозмовника видання, Supra з невстановленої поки що причини втратила керування та врізалася у відбійник з правого боку траси. Потім автомобіль відлетів до лівої частини дороги та зупинився. Водій спорткара не постраждав, проте машина не змогла самостійно продовжити рух – її довелося відвозити на евакуаторі.

Нова Toyota Supra потрапила в аварію на трасі Нюрбургрингу - фото 271776
Нова Toyota Supra потрапила в аварію на трасі Нюрбургрингу / carscoops
Нова Toyota Supra потрапила в аварію на трасі Нюрбургрингу - фото 271778
Нова Toyota Supra потрапила в аварію на трасі Нюрбургрингу / carscoops

Публічний дебют прототипу нової Supra відбувся в липні на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді. Автомобіль, все ще прихований камуфляжем, був оснащений трилітровим шестициліндровим двигуном потужністю 340 кінських сил (500 Нм) і роботизованою коробкою передач з двома зчепленнями.

Нова Toyota Supra потрапила в аварію на трасі Нюрбургрингу - фото 271779
Нова Toyota Supra потрапила в аварію на трасі Нюрбургрингу / carscoops
Нова Toyota Supra потрапила в аварію на трасі Нюрбургрингу - фото 271777
Нова Toyota Supra потрапила в аварію на трасі Нюрбургрингу / carscoops

У серію спорткар запустять в першій половині наступного року. Також компанія підготує гоночний варіант моделі, який візьме участь в американській гоночній серії NASCAR.

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Джерело: carscoops
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