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Капітан Марвел: вийшов новий трейлер фільму

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Капітан Марвел: дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Капітан Марвел: дивитись трейлер фільму онлайн / polygon

У мережі з'явився другий трейлер до фільму "Капітан Марвел" з Брі Ларсон у головній ролі. Дивіться промо онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Marvel Entertainment нарешті потішила прихильників новим повноцінним трейлером до стрічки "Капітан Марвел". Прем'єра фільму запланована вже на 8 березня 2019 року.

Це цікаво: Капітан Марвел: все про персонажа та фільм

Сюжет розповідає про пілота Керол Денверс, яка у 1990-х роках стає жертвою експерименту та отримує суперсили через змішування ДНК з представниками раси Крі. Жінка опиняється у центрі протистояння людей та Крі, тому мусить обрати правильний бік. Як заявляє сама героїня, вона не збирається битись у війні, вона хоче її закінчити.

У головних ролях Брі Ларсон, Семюель Л. Джексон, Джуд Лоу, Бен Менделсон та інші.

Капітан Марвел: дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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