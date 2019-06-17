Потрібно кожному: таємна кімната у домі здивувала мережу

Кожен хоча б раз у житті мріяв про місце, де можна буде сховатись від усіх турбот та людей, а цей хлопець влаштував таємний сховок прямісінько у своєму домі. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком sirsquid поділився ефектним відео з таємною комірчиною, яка виявилась не тим, чим здавалась на перший погляд. Всього за 2 години допис зібрав понад 10 тисяч переглядів та більш як 200 коментарів, опинившись у топ-публікаціях. А все тому, що на ролику можна побачити, як звичайна книжкова шафа під сходами перетворюється у таємний приватний кінозал. Ідеальне місце для себе та фільмів!

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"У мого брата є секретні двері, які ведуть до приватного кінотеатру", – відзначив автор, і тепер братові заздрять чимало людей.

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