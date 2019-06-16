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Модний та ефектний 84-річний пенсіонер з Японії підкорив мережу: яскраві фото

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Модний пенсіонер з Японії - фото 1
Модний пенсіонер з Японії / Instagram

Онук 84-річного японського пенсіонера Тітсуя зробив з нього зірку Instagram, провівши модний експеримент. Оцініть, що з цього вийшло!

Так, за даними джерела, хлопець Наоя Кудо приїхав до дідуся Тітсуя на канікули, ефектно нарядив літнього чоловіка і зробив масу яскравих фотографій.

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Результат так сподобався молодому японцеві, що він вирішив показати модного дідуся всьому світу. Так, Тітсуя, несподівано для себе, став справжньою зіркою мережі. У Instagram у стильного дідуся вже є понад 115 тисяч постійних підписників, а популярність тільки зростає.

Модний та ефектний 84-річний пенсіонер з Японії підкорив мережу: яскраві фото - фото 334624

Модний та ефектний 84-річний пенсіонер з Японії підкорив мережу: яскраві фото - фото 334625

Модний та ефектний 84-річний пенсіонер з Японії підкорив мережу: яскраві фото - фото 334626

Модний та ефектний 84-річний пенсіонер з Японії підкорив мережу: яскраві фото - фото 334627

Модний та ефектний 84-річний пенсіонер з Японії підкорив мережу: яскраві фото - фото 334628

Модний та ефектний 84-річний пенсіонер з Японії підкорив мережу: яскраві фото - фото 334629

Модний та ефектний 84-річний пенсіонер з Японії підкорив мережу: яскраві фото - фото 334630

Модний та ефектний 84-річний пенсіонер з Японії підкорив мережу: яскраві фото - фото 334631

Модний та ефектний 84-річний пенсіонер з Японії підкорив мережу: яскраві фото - фото 334632

Модний та ефектний 84-річний пенсіонер з Японії підкорив мережу: яскраві фото - фото 334633

Модний та ефектний 84-річний пенсіонер з Японії підкорив мережу: яскраві фото - фото 334634

Модний та ефектний 84-річний пенсіонер з Японії підкорив мережу: яскраві фото - фото 334635

Модний та ефектний 84-річний пенсіонер з Японії підкорив мережу: яскраві фото - фото 334636

Модний та ефектний 84-річний пенсіонер з Японії підкорив мережу: яскраві фото - фото 334637

Модний та ефектний 84-річний пенсіонер з Японії підкорив мережу: яскраві фото - фото 334638

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Джерело: boredpanda
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