Модний та ефектний 84-річний пенсіонер з Японії підкорив мережу: яскраві фото

Онук 84-річного японського пенсіонера Тітсуя зробив з нього зірку Instagram, провівши модний експеримент. Оцініть, що з цього вийшло!

Так, за даними джерела, хлопець Наоя Кудо приїхав до дідуся Тітсуя на канікули, ефектно нарядив літнього чоловіка і зробив масу яскравих фотографій.

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Результат так сподобався молодому японцеві, що він вирішив показати модного дідуся всьому світу. Так, Тітсуя, несподівано для себе, став справжньою зіркою мережі. У Instagram у стильного дідуся вже є понад 115 тисяч постійних підписників, а популярність тільки зростає.

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