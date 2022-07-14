Потрібен смартфон і багато часу: фейки про нові правила продажу антибіотиків в аптеці

Вже з серпня в Україні пацієнти зможуть купувати антибіотики за електронним рецептом. Але чимало людей не розуміють, як це буде відбуватись, тож пояснюємо нові правила продажу антибіотиків.

У Центрі протидії дезінформації звернули увагу, що тема продажу антибіотиків в Україні обростає фейками. Тому фахівці розібрались з ключовими питаннями, що хвилюють українців та дали правдиву інформацію щодо них.

Детальніше: Від серпня зміняться умови продажу антибіотиків в Україні – МОЗ

Фейк: Продаж антибіотиків в аптеці лише за рецептом. Як хворому висидіти в черзі?

Правда: Для пацієнтів нема жодної потреби сидіти в черзі. Річ у тому, що медики з серпня почнуть видавати електронні рецепти на антибіотики саме для того, щоб запобігати смертельним випадкам через неконтрольоване вживання лікарських засобів. Електронні рецепти не пов'язані з чергами.

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Фейк: Ніхто не продасть антибіотики в аптеці, якщо в тебе сімейний лікар в одній області, а ти в іншій!

Правда: Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря і не обов'язково мати декларацію з сімейним лікарем. Важливим є те, щоб ви були зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Фейк : Якщо немає смартфона – прощавай лікування!

Правда: Якщо у пацієнта нема смартфона або заклад, до якого людина звернулась, не підключений до ЕСОЗ, то лікар надасть паперовий рецепт.

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