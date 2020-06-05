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Потрапив у десятку: камеру OnePlus 8 Pro протестували в лабораторії DxOMark
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Смартфони OnePlus завжди славилися гарною оптимізацією системи і високою продуктивністю, а ось стосовно камери вони помітно поступалися флагманам іменитіших брендів. Все повинно було змінитися з виходом OnePlus 8 Pro.
Новинка, власне, зрівнялася за ціною з головними конкурентами не в останню чергу завдяки поліпшенням, які стосуються зйомки. Чи вдалося йому досягти рівня кращих камерофонів – взялися з'ясувати фахівці DxOMark.
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При оцінці фотографій, отриманих на OnePlus 8 Pro у різних умовах і режимах зйомки, експерти видання DxOMark відзначили хорошу деталізацію, малу кількість шуму, точну експозицію, швидкий автофокус, а також непогану передачу кольору і деталізацію на ультраширококутну камеру.
З явних мінусів стосовно фото були відзначені дещо неточний баланс білого на вулиці, невеликі засвітлення у складних сценах, помітні артефакти на ультраширококутних знімках, незначна недоекспонованість, а також шум при зйомці вночі.
Що стосується відеозапису, то OnePlus 8 Pro показав широкий динамічний діапазон і точну експозицію, правильну передачу кольору, ефективну стабілізацію і непогану деталізацію. До мінусів фахівці віднесли незначну нестабільність автофокусу, помітний шум, артефакти в яскравих областях і недоекспонованість темних областей.
"Загалом і в цілому OnePlus 8 Pro є відмінним апаратом. У нього немає серйозних недоліків, які б ми змогли виявити нашими тестами. Основна камера особливо хороша завдяки чудовій експозиції і кольору, високій деталізації і добре контрольованому шуму. Теле- і ультраширококутна камери також дуже непогані, однак вони не здатні постійно видавати високий рівень якості, щоб смартфон міг досягти вищого рівня у нашому рейтингу", – відзначили співробітники DxOMark.
За підсумками всіх тестів OnePlus 8 Pro набрав 126 балів за фото і 103 – за відео, а середня оцінка смартфона склала 119. У результаті він посів лише десяте місце у загальному рейтингу. Цікаво, що OPPO Find X2 Pro з практично тим же набором камер отримав значно вищі високі оцінки.
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