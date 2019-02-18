Потеплішає: яку погоду очікувати в Україні 19 лютого

19 лютого в Україні очікується суха та тепла погода, попри нічні заморозки. Однак вже до кінця тижня вже знову похолоднішає.

19 лютого, у вівторок, вночі температура повітря знизиться до -4-8, а на Сумщині та Харківщині - до - 8-10. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"У денні години вже підключиться сонце, тому потепліє до +3+7 градусів. На північному сході повітря не встигне прогрітися, там очікується -1+2 градуси. Найтеплішою буде погода у західних областях: вночі 0+3, вдень +5+11 градусів. У південній частині України очікується вночі 0-5 морозу, вдень +3+7 градусів. Трохи померзне наш Південь", – відзначила вона.

У Києві у ніч на 19 лютого очікується до -4-7, а вдень повітря прогріється до +4+6. Однак вже 22-23 прийде нове похолодання, але з 24 лютого температура знову почне підійматися.

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