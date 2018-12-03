Потепління та відлига: погода 3 грудня в Україні

Погода на сьогодні 3 грудня в Україні

Погода 3 грудня в Україні відзначиться стрибками температури, адже у частині областей очікується потепління.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, у понеділок, 3 грудня, у більшості областей буде морозна та прохолодна погода. Однак на заході та узбережжях Чорного та Азовського морів прогнозується потепління до +3+6.

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Окрім цього, на Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині та Закарпатті пройдуть незначні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Тим часом на північному сході посиляться морози, так на Харківщині, Луганщині та Донеччині температура вночі коливатиметься на рівні -7-13, а вдень до -1-6 морозу.

Також синоптики відзначають, що по всій країні очікується хмарна погода з проясненнями.

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