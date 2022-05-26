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Потепління та посилення вітру: яку погоду очікувати в Україні 27 травня

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Прогноз погоди на 27 травня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 27 травня 2022 в Україні / Brigitte Tohm on Unsplash

27 травня в Україні поступово почне підійматись температура повітря та поменшає дощів. Детальний прогноз погоди по містах читайте далі.

27 травня, у п'ятницю, в Україну прийде потепління, а середня температура вдень складе до +20+25 градусів. Найсвіжіше буде у західних областях – до +18+22, а найспекотніше у південних – до +25+27. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Вітер в Україні 27-го травня залишиться поривчастим, подекуди до сильних поривів, до 15-20 метрів за секунду. Напрямок – із заходу. Скандинавський циклон Hannah крутить фронтами і закидає час від часу в Україну потрібні для рослин дощики. Невеликі дощі пройдуть вранці та вдень на Волині, Рівненщині, в Карпатах, місцями на Луганщині. У денні години в більшості областей України – суха пауза. А ввечері в п'ятницю дощі, невеликі та помірні, очікуються у західних та північних областях (окрім Чернівецької області та Сумщини). На решті території України ввечері опади малоймовірні, – поділилась вона.

У Києві 27 травня переважатиме суха погода, до +21+23 градусів. Незначні дощі можливі ближче до вечора, однак варто готуватись до рвучкого вітру.

Прогноз погоди на 27 травня у містах України:

Потепління та посилення вітру: яку погоду очікувати в Україні 27 травня - фото 506164
  • Ужгород +25+27
  • Львів +22+24
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +21+23
  • Кропивницький +21+23
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +22+24
  • Херсон +24+26
  • Сімферополь +21+23
  • Полтава +21+23
  • Суми +20+22
  • Харків +21+23
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +23+25
  • Донецьк +21+23
  • Луганськ +20+22

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