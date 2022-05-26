Потепління та посилення вітру: яку погоду очікувати в Україні 27 травня

27 травня в Україні поступово почне підійматись температура повітря та поменшає дощів. Детальний прогноз погоди по містах читайте далі.

27 травня, у п'ятницю, в Україну прийде потепління, а середня температура вдень складе до +20+25 градусів. Найсвіжіше буде у західних областях – до +18+22, а найспекотніше у південних – до +25+27. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Вітер в Україні 27-го травня залишиться поривчастим, подекуди до сильних поривів, до 15-20 метрів за секунду. Напрямок – із заходу. Скандинавський циклон Hannah крутить фронтами і закидає час від часу в Україну потрібні для рослин дощики. Невеликі дощі пройдуть вранці та вдень на Волині, Рівненщині, в Карпатах, місцями на Луганщині. У денні години в більшості областей України – суха пауза. А ввечері в п'ятницю дощі, невеликі та помірні, очікуються у західних та північних областях (окрім Чернівецької області та Сумщини). На решті території України ввечері опади малоймовірні, – поділилась вона.

У Києві 27 травня переважатиме суха погода, до +21+23 градусів. Незначні дощі можливі ближче до вечора, однак варто готуватись до рвучкого вітру.

Прогноз погоди на 27 травня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +22+24

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +22+24

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +23+25

Хмельницький +23+25

Житомир +21+23

Чернігів +20+22

Черкаси +21+23

Кропивницький +21+23

Миколаїв +23+25

Одеса +22+24

Херсон +24+26

Сімферополь +21+23

Полтава +21+23

Суми +20+22

Харків +21+23

Дніпро +22+24

Запоріжжя +23+25

Донецьк +21+23

Луганськ +20+22

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