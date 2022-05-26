На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Потепління та посилення вітру: яку погоду очікувати в Україні 27 травня
-
- 25
27 травня в Україні поступово почне підійматись температура повітря та поменшає дощів. Детальний прогноз погоди по містах читайте далі.
27 травня, у п'ятницю, в Україну прийде потепління, а середня температура вдень складе до +20+25 градусів. Найсвіжіше буде у західних областях – до +18+22, а найспекотніше у південних – до +25+27. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
Актуально: Погода у травні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Вітер в Україні 27-го травня залишиться поривчастим, подекуди до сильних поривів, до 15-20 метрів за секунду. Напрямок – із заходу. Скандинавський циклон Hannah крутить фронтами і закидає час від часу в Україну потрібні для рослин дощики. Невеликі дощі пройдуть вранці та вдень на Волині, Рівненщині, в Карпатах, місцями на Луганщині. У денні години в більшості областей України – суха пауза. А ввечері в п'ятницю дощі, невеликі та помірні, очікуються у західних та північних областях (окрім Чернівецької області та Сумщини). На решті території України ввечері опади малоймовірні, – поділилась вона.
У Києві 27 травня переважатиме суха погода, до +21+23 градусів. Незначні дощі можливі ближче до вечора, однак варто готуватись до рвучкого вітру.
Прогноз погоди на 27 травня у містах України:
- Ужгород +25+27
- Львів +22+24
- Чернівці +25+27
- Івано-Франківськ +24+26
- Тернопіль +22+24
- Рівне +21+23
- Луцьк +21+23
- Вінниця +23+25
- Хмельницький +23+25
- Житомир +21+23
- Чернігів +20+22
- Черкаси +21+23
- Кропивницький +21+23
- Миколаїв +23+25
- Одеса +22+24
- Херсон +24+26
- Сімферополь +21+23
- Полтава +21+23
- Суми +20+22
- Харків +21+23
- Дніпро +22+24
- Запоріжжя +23+25
- Донецьк +21+23
- Луганськ +20+22
Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн
-
17:52Місячний посівний календар на червень 2022: коли і що садити
-
17:23ТІК презентував новий воєнний кліп на знамениту пісню "Так, я люблю Україну"
-
16:54Вбити волю їм не вдасться: слухайте нову ліричну пісню від Jerry Heil "Мрія"
-
16:23Погода у червні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
15:51Дударик заспівав гімн ОУН, щоб подякувати Героям і для підняття бойового духу (ВІДЕО)
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
15:21З'явився віртуальний центр Дія.Бізнес: тут допомагають переселенцям в ЄС
-
14:51Магнітні бурі у червні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
14:22Погода в Україні 28 травня: синоптик попередила про дощі та похолодання
-
13:52Натівські гаубиці FH70 вже знищують ворогів: дивіться відео від ЗСУ
-
13:19Картинки з Останнім дзвоником 2022: листівки і відкритки для вітання
-
12:53В Італії продають будинки за 1 євро: в чому полягає ідея
-
12:26Алкоголь під час війни: у МОЗ пояснили, чи допомагає спиртне зняти стрес
-
11:55"У порядного ґазди все має бути": українські воїни затрофеїли танк окупантів
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:21Замість дому – війна: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустили болючий кліп на пісню "24/02"
-
10:55Вірші на Останній дзвоник 2022 від учнів і випускників 9-11 класу
-
10:22ТОП-3 поширені фейки про виїзд за кордон для чоловіків
-
09:51Як наш мозок реагує на зневоднення: несподівані ознаки
-
09:25Найкращі привітання з Останнім дзвоником 2022 для випускників
-
08:5145 українських слів, які характеризують погоду
-
08:19Як безпечно припаркуватися впритул без парктроніка: хитрість для водіїв
- 26 травня
-
20:52Французький журнал Charlie Hebdo вийшов з їдкими українськими карикатурами
-
20:2027 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:45У ЄС скасовують безкоштовний проїзд для українців: у яких країнах доведеться платити
-
16:54Вбити волю їм не вдасться: слухайте нову ліричну пісню від Jerry Heil "Мрія"
-
13:52Натівські гаубиці FH70 вже знищують ворогів: дивіться відео від ЗСУ
-
10:22ТОП-3 поширені фейки про виїзд за кордон для чоловіків
-
08:5145 українських слів, які характеризують погоду
- 26 травня
-
19:45У ЄС скасовують безкоштовний проїзд для українців: у яких країнах доведеться платити
-
15:47"Ой на лузі червона калина" зазвучала по-новому у виконанні хору в тисячу голосів
-
12:23Смерть з косою: зірка "Скаженого весілля" зняла кумедне відео в образі Тимошенко
-
10:26Зброя вже в дорозі: посол України порівняв допомогу Німеччини з равликом
-
08:50Отчина, барза, хез, сланечнік: як звучать українські слова мовами країн-сусідів
- 25 травня
-
19:51Валерій Залужний потрапив до ТОП 100 найвпливовіших людей за версією TIME
-
17:55KALUSH і Сергій Притула розіграють рожеву панаму та приз Євробачення для допомоги ЗСУ
-
15:22Боремося: дивіться кліп на нову пісню гурту TVORCHI, присвячену українцям
-
12:21Жаліслива гуцульська "Гаївка" від Hutsul Planet ілюструє столітню боротьбу українців
-
09:27ЗСУ – найкращі! Потап присвятив новий трек українським захисникам
- 24 травня
-
19:17Де в інтернеті можна купити нові марки Укрпошти: перелік онлайн-магазинів
-
15:49Трирічний хлопчик з Ірпеня підкорив мережу, заспівавши "Stefania": щемливе відео
-
12:52Наскільки в Україні зросла вартість оренди житла – інфографіка
-
09:55Більшість українців "за" легалізацію зброї – результати опитування
- 23 травня
-
20:20"Я повернуся!": дивіться зворушливе відео від Посольства України у Польщі
-
17:22Пишу тобі листа: слухайте пісню від Ivan NAVI про майбутнє
-
13:55Так виглядає "Бандеромобіль": у ЗСУ показали страшний сон окупантів
-
11:19KOZAK SYSTEM випустили пісню "Азов – сталь" про захисників Маріуполя
- 22 травня
-
20:22У Мінцифрі нагадали, як не наражати себе на небезпеку під час зйомки окупантів для єВорог
-
17:47В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України
-
14:50"F*ck Putin": Yungblud підтримав Україну посеред концерту – відео 18+