Потепління та місцями мокрий сніг: якою буде погода в Україні 21 грудня

21 грудня в Україні затримається відлига, тож навіть після нічних морозів температура вдень сягне максимум до +4+8 градусів. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.

21 грудня, у середу, у більшості областей України переважатиме суха погода, а пориви вітру повернуться до помірних та невеликих позначок. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, незначні опади у вигляді мокрого снігу можливі лише на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Харківщині.

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Тим часом середня температура вдень коливатиметься на рівні +1+4, а у південних областях сягне +4+8.

І дуже обережно на дорогах та тротуарах – ожеледиця нікуди й не думала щезати! У Києві у середу буде хмарно, вогко, але істотних опадів не буде. На дорогах – слизько! підбирайте особливо ретельно взуття. Вітер послабне. Вночі в столиці очікується -1-3 градуси, вдень потепліє до 0+2 градусів, – додала вона.

Прогноз погоди на 21 грудня по містах України:

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