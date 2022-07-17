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Потепління та локальні дощі: якою буде погода 18 липня в Україні

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Прогноз погоди на 18 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 18 липня 2022 в Україні / pariwat pannium on Unsplash

18 липня в Україні поменшає опадів, а температура повітря по областях вирівняється до комфортних позначок. Детальний прогноз по містах читайте далі.

18 липня, у понеділок, в Україні втримається приємна літня погода з середньою температурою на рівні +20+25. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найспекотніше буде у південних областях - до +24+28.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Антициклон на ім'я Юрген не пустить дощі в Україну, хіба на Сумщині та Чернігівщині де-не-де якісь локальні проллються, невеликі. Вітер очікується північний та північно-західний, помірний, у східній частині може бути сильнішим. У Київ понеділок принесе майже ідеальну погоду сухо, сонячно, тепло, до +22, +23 градусів. Новий тиждень також спеку в Україну не прикличе, повсюди буде помірно тепло. Гарячіше повітря завітає до нас хіба вже через тиждень, додала вона.

Прогноз погоди на 18 липня у містах України:

Потепління та локальні дощі: якою буде погода 18 липня в Україні - фото 509619
  • Ужгород +22+24
  • Львів +20+22
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +21+23
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +21+23
  • Кропивницький +21+23
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +23+25
  • Херсон +23+25
  • Сімферополь +23+25
  • Полтава +20+22
  • Суми +20+22
  • Харків +21+23
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +23+25
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +23+25

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