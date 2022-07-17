Потепління та локальні дощі: якою буде погода 18 липня в Україні

18 липня в Україні поменшає опадів, а температура повітря по областях вирівняється до комфортних позначок. Детальний прогноз по містах читайте далі.

18 липня, у понеділок, в Україні втримається приємна літня погода з середньою температурою на рівні +20+25. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найспекотніше буде у південних областях - до +24+28.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Антициклон на ім'я Юрген не пустить дощі в Україну, хіба на Сумщині та Чернігівщині де-не-де якісь локальні проллються, невеликі. Вітер очікується північний та північно-західний, помірний, у східній частині може бути сильнішим. У Київ понеділок принесе майже ідеальну погоду – сухо, сонячно, тепло, до +22, +23 градусів. Новий тиждень також спеку в Україну не прикличе, повсюди буде помірно тепло. Гарячіше повітря завітає до нас хіба вже через тиждень, – додала вона.

Прогноз погоди на 18 липня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +20+22

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +20+22

Рівне +20+22

Луцьк +20+22

Вінниця +21+23

Хмельницький +20+22

Житомир +20+22

Чернігів +20+22

Черкаси +21+23

Кропивницький +21+23

Миколаїв +23+25

Одеса +23+25

Херсон +23+25

Сімферополь +23+25

Полтава +20+22

Суми +20+22

Харків +21+23

Дніпро +23+25

Запоріжжя +23+25

Донецьк +23+25

Луганськ +23+25

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн