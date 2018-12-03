Потепління та дощі: яку погоду очікувати 4 грудня в Україні

4 грудня погода в Україні відзначиться незначним потеплінням та відлигою, а також опадами у кількох областях.

Після сильних морозів в країну пройшло раптове потепління з відлигою. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"4 грудня температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0+5 градусів, на Заході до +7, а на Півдні до +8, в Криму +7+11 градусів. Холодніше буде на Сході України, -2-5 градусів вдень. Атмосферний фронт зробить погоду в західних областях мокрою – дощі. На Півночі завтра місцями можливий дощ та ввечері мокрий сніг. Ще на Одещині може трохи покапати. А так переважно – без істотних опадів", – поділилась вона.

Також синоптик попередила про наслідки відлиги – снігову кашу та калюжі, тому порадила обирати правильне взуття. До того ж, видимість на дорогах погіршиться через ранкові тумани.

У Києві 4 грудня температура підійметься до +2+3, а також ймовірні незначні опади. Однак вже до середини тижня морози повернуться хоч і ненадовго, бо вже 8-9 грудня знову очікується відлига.

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