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війна Kalush

Потепління та дощі: прогноз погоди в Україні на 19 травня

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Прогноз погоди на 19 травня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 19 травня 2022 в Україні / Jordan Whitt on Unsplash

В Україні знову очікується потепління після короткочасного зниження температура, але дощі все ж затримаються у кількох областях.

19 травня, у четвер, температура повітря у більшості областей підійметься до +16+23. А найтепліше буде на заході країни – до +20+25, про що розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. Свіжіша погода затримається у східних областях, де вдень до +12+16.

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Вітер віятиме з північного заходу, все ще очікується рвучким, часом сильним, лише на Заході України вітер буде слабшим. Дощі в четвер пройдуть у східних областях та у південній частині України. Вдень на Одещині та Миколаївщині опади припиняться. На решті території України переважатиме суха погода, – додала вона.

У Києві 19 травня також потепліє до +19+21, буде вітряно, але без опадів.

Прогноз погоди на 19 травня у містах України:

Потепління та дощі: прогноз погоди в Україні на 19 травня - фото 505524
  • Ужгород +23+25
  • Львів +22+24
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +18+20
  • Черкаси +19+21
  • Кропивницький +20+22
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +18+20
  • Херсон +18+20
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +18+20
  • Суми +17+19
  • Харків +16+18
  • Дніпро +18+20
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +16+18

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