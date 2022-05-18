Потепління та дощі: прогноз погоди в Україні на 19 травня

В Україні знову очікується потепління після короткочасного зниження температура, але дощі все ж затримаються у кількох областях.

19 травня, у четвер, температура повітря у більшості областей підійметься до +16+23. А найтепліше буде на заході країни – до +20+25, про що розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. Свіжіша погода затримається у східних областях, де вдень до +12+16.

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Вітер віятиме з північного заходу, все ще очікується рвучким, часом сильним, лише на Заході України вітер буде слабшим. Дощі в четвер пройдуть у східних областях та у південній частині України. Вдень на Одещині та Миколаївщині опади припиняться. На решті території України переважатиме суха погода, – додала вона.

У Києві 19 травня також потепліє до +19+21, буде вітряно, але без опадів.

Прогноз погоди на 19 травня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+24

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +22+24

Рівне +21+23

Луцьк +22+24

Вінниця +23+25

Хмельницький +23+25

Житомир +20+22

Чернігів +18+20

Черкаси +19+21

Кропивницький +20+22

Миколаїв +19+21

Одеса +18+20

Херсон +18+20

Сімферополь +16+18

Полтава +18+20

Суми +17+19

Харків +16+18

Дніпро +18+20

Запоріжжя +17+19

Донецьк +16+18

Луганськ +16+18

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