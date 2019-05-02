Потепління: синоптик розповіла про погоду 3 травня

Після різких перепадів температури та дощів з грозами в Україну нарешті повернеться весняне тепло, хоча й ненадовго. Прогноз погоди на завтра читайте далі.

3 травня, у п'ятницю, в країні відчутно підійметься температура повітря, однак опади продовжаться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +15+20 градусів, а при проясненнях до +20+23 градусів. Підійдуть нові дощі, атмосферний фронт зумовить вологу погоду в більшості областей України. Менша ймовірність опадів, більше сонця можна буде побачити на північному сході, у центральних областях та в Криму", – зазначила вона.

У Києві 3 травня буде волого і тепла, вночі до +8+10, а вдень навіть до +18+19. Вже у неділю очікується суха та сонячна погода, однак з 6 травня в країну повернуться дощі з низькою температурою повітря.

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