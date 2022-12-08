Потепління і дощі з мокрим снігом: якою буде погода в Україні 9 грудня

Погода в Україні у перший місяць зими нагадує справжні гойдалки, адже після нічних морозів прийде несподіване потепління. Детальний прогноз по містах на 9 грудня дізнавайтесь далі.

9 грудня, у п'ятницю, в Україні місцями очікується мокрий сніг та дощі, а у східних та західних областях посилиться вітер. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, загалом в країні переважатиме доволі тепла погода.

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Температура повітря 9-го грудня становитиме впродовж дня 0+5 градусів, на півдні +4+9, в Криму до +14 градусів. У Києві місцями невеликий мокрий сніг, після обіду – без істотних опадів. Вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля. У суботу – неділю в Києві буде дуже тепло, але йтимуть дощі та завіватиме сильний вітер. Ніс, щоки не щипатиме морозом, бо передбачається до +8 градусів, але вогкість та поривчастий вітер відбиратимуть пару комфортних градусів у погоди, – поділилась вона.

А вже 10 – 11 грудня майже по всій країні температура підійметься до весняних позначок в +4+12, але волога та вітряна погода все ще затримаються.

Прогноз погоди на 9 грудня по містах України:

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