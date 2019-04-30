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Потепління близько: прогноз погоди на 1 травня

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Погода на 1 травня в Україні - фото 1
Погода на 1 травня в Україні

1 травня погода в Україні відзначиться дощами та низькою температурою, однак невдовзі прийде потепління. Детальніше про погоду на завтра читайте далі.

1 травня, у середу, над Україною затримається циклон Valentin, тому дощі пройдуть майже по всій країні. Лише на півдні опади очікуються підвечір, а на Приазов'ї буде сухо. Майже повсюди також посилиться вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Температура повітря найнижчою буде на Заході та Півночі, вдень +9+14 градусів. Найвищою вона очікується на Півдні та у центральних областях, +15+22 градуси. На Сході градуси розбіжаться хто куди: на Харківщині +10+12, на Луганщині +12+16, на Донеччині +17+20", – додала вона.

У Києві 1 травня також дощитиме, втримається поривчастий вітер, а повітря прогріється до +11+13 вдень. Незначне потепління розпочнеться в країні вже з 2 травня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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