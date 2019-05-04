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Гра престолів День матері

Потап зворушливо привітав Каменських з днем народження

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Потап і Настя Каменських - фото 1
Потап і Настя Каменських

Настя Каменських 4 травня відзначає свій день народження! Зірці виповнилося 32 роки. Поки вона готується приймати привітання від друзів і колег, першим до неї звернувся репер Потап, який написав для співачки душевні рядки.

Насті Каменських і Потапу шанувальники уже давно приписують роман. Артисти і самі активно підігрівають чутки про свої не просто дружні стосунки – разом працюють, відпочивають і навіть тренуються. Втім, теплі віршовані рядки авторства Потапа в Instagram стали ще одним свідченням того, що до Насті він має найсвітліші почуття.

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У віршах репер охрестив співачку "фатальною жінкою", захоплено перерахувавши всі її переваги, а також в кінці назвав артистку "улюбленою". Він доповнив своє привітання фото з Парижа, на якому Настя позує в кафе.

"Кто - то скажет завистливо
"Роковая женщина"
Да , она - независима,
Но при этом застенчива

Она мега - талантлива,
Но при этом скромна
Коренное - романтика
А глагол – влюбленна

Под ногами поклонники
А под сценой фанаты
Грациозна и тоненька
Подпись к плакату

Ты одень своё
Ярко - весеннее платьечко
И дари всем нам счастье!
Любимая
Настечка!" – написав Потап.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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