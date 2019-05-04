Потап зворушливо привітав Каменських з днем народження

Настя Каменських 4 травня відзначає свій день народження! Зірці виповнилося 32 роки. Поки вона готується приймати привітання від друзів і колег, першим до неї звернувся репер Потап, який написав для співачки душевні рядки.

Насті Каменських і Потапу шанувальники уже давно приписують роман. Артисти і самі активно підігрівають чутки про свої не просто дружні стосунки – разом працюють, відпочивають і навіть тренуються. Втім, теплі віршовані рядки авторства Потапа в Instagram стали ще одним свідченням того, що до Насті він має найсвітліші почуття.

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У віршах репер охрестив співачку "фатальною жінкою", захоплено перерахувавши всі її переваги, а також в кінці назвав артистку "улюбленою". Він доповнив своє привітання фото з Парижа, на якому Настя позує в кафе.

"Кто - то скажет завистливо

"Роковая женщина"

Да , она - независима,

Но при этом застенчива



Она мега - талантлива,

Но при этом скромна

Коренное - романтика

А глагол – влюбленна



Под ногами поклонники

А под сценой фанаты

Грациозна и тоненька

Подпись к плакату



Ты одень своё

Ярко - весеннее платьечко

И дари всем нам счастье!

Любимая

Настечка!" – написав Потап.

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