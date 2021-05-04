Потап зворушливо привітав Каменських з днем народження, присвятивши коханій вірш

Сьогодні, 4 травня, Настя Каменських святкує свій день народження. Співачці виповнюється 34 роки. Одним з перших зірку привітав її чоловік Потап. Як справжній репер він присвятив коханій вірш.

Так, чоловік Насті Каменських продюсер і репер Потап зворушливо привітав дружину з її святом. На своїй сторінці в Instagram він опублікував архівне фото співачка з їхнього весілля, яке відбулася 23 травня 2019 року.

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На знімку, Настя постала у мереживній весільній сукні з глибоким декольте і ефектним макіяжем. Вона пронизливо дивиться в об'єктив. А під опублікованим кадром репер виклав ніжний вірш, який присвятив коханій:

"Глаза – Агаты

Губы – май

Ты соткана из тысячи

Тропинок в рай

Я – Кастл твой,

Уберегу от штормов дерзких

Ты как за Каменной стеной

Моя Каменских

Я люблю тебя".

Каменських оцінила послання чоловіка і відповіла йому в коментарі.

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