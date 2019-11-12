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Потап зворушив мережу спільним знімком з сином

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Потап - фото 1
Потап / instagram

Потап і Настя Каменських тривалий час перебували у Мексиці, де зіркова пара не лише відпочивала, але й мала чимало творчих планів. Повернувшись в Україні, репер Потап вирішив провести час з сином.

Відомо, що український репер та продюсер Потап перебував за кордоном впродовж кількох тижнів, відпочиваючи у Мексиці разом з дружиною Настею Каменських. І, повернувшись додому після тривалої поїздки, Потап поспішив провести час з сином – 11-річним Андрієм.

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Репер поділився з підписниками спільним теплим селфі з хлопчиком. При цьому нове сімейне фото оцінили його шанувальники, які засипали компліментами у коментарях під знімком.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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