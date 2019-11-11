Дівчата-хмарочоси: Леся Нікітюк записала кумедну пісню

Ведуча Леся Нікітюк поділилася свіженьким хітом, який адресувала всім чоловікам невисокого зросту. Шанувальники у захваті від нового треку!

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала новими знімками в Instagram. Нещодавно знаменитість похвалилася цікавою композицією "Мій маленький принц", яку записала разом з кількома дівчатами на бек-вокалі.

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Також артистка звернулася до свого давнього друга Олександра Педана, який невдало розіграв її для свого шоу. Леся запропонувала шоумену дістати футболку з верхньої полиці без драбини, пожартувавши про його невисокий зріст.

"Леся Снупдогівна представляє Наш хіт #дівчатахмарочоси який ми записали у рамках челенджу #TODAYIWILL. Це було дуже круто, а ще окрім запису пісні ми непогано відірвалися. Все думала, кому ж передати челендж, а потім згадала про свого сивого друга, того який любить розігрувати людей і втрачати друзів... і вибір став очевидним. @pedanos я передаю челендж тобі, зроби щось, чого ніколи не робив раніше, наприклад дістань з верхньої полиці футболку, не користуючись драбиною", – поділилася емоціями Нікітюк.

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