Катя Осадча розповіла про свої слабкості

Перед чим не може встояти Катя Осадча / instagram.com/kosadcha

Українська журналістка Катерина Осадча поділилась з шанувальниками, перед чим не може встояти. Ви здивуєтесь!

35-річна українська журналістка та ведуча Катя Осадча встигає не лише займатись зйомками та родиною, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад мільйон користувачів, а все тому, що Катерина доволі активно ділиться усім, що з нею трапляється.

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Нещодавно ведуча поділилась фото у магазині з посудом та домашнім декором та зробила неочікуване зізнання.

"Царство моїх слабкостей. Якщо раніше я любила купувати одяг і взуття, то тепер мій маршрут – посуд і все для дому", – відзначила вона.

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