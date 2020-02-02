Потап з сином розвеселили мережу запальним танцем: відео

Український шоумен та продюсер Потап часто проводить час зі своїм 11-річним сином Андрієм від шлюбу з Іриною Горовою. Так, зірковий татусь показав, як вони розважаються разом. Веселе відео з'явилося на сторінці Олексія Потапенка в Instagram.

Як відомо, Потап регулярно буває в гостях у колишньої сім'ї, а також їздить з сином у відпустку. Наприклад, під час відпочинку з Настею Каменських в Мексиці він на день з'їздив в сусіднє місто, де була на канікулах ексдружина з дітьми.

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А в новому ролику тато і син вражають своїми танцювальними талантами. Одягнені в спортивному стилі, вони демонструють веселий і запальний танець. Користувачі мережі залишилися в захваті від подібного дуету і залишили багато позитивних відгуків.

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