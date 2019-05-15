Потап з сином розвеселили мережу комічним знімком

Відомий український репер і продюсер Потап часто ділиться з своїми шанувальників кадрами з 10-річним сином Андрієм.

На сторінці Потапа в Instagram можна побачити, як батько і син проводять час разом. І проводять вони його дуже весело. Наприклад, як це показав репер у серії фото, опублікованих нещодавно.

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Так, на кадрах 38-річний Потап позує з сином Андрієм. При цьому батько і син кривляються, знімаючи при цьому селфі. "Морди", – коротко прокоментував знімки Потап.

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