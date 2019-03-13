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Потап вразив новим стильним знімком

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Репер Потап - фото 1
Репер Потап / instagram

Потап любить порадувати шанувальників своїми "іронічними" селфі. Досить часто відомий продюсер з гумором підходить до нових постів у соціальних мережах. Новим цікавим знімком поділився Потап і сьогодні.

Так, на новому селфі репер позує на тлі стіни в барвистому графіті. При цьому виглядає Потап дуже навіть стильно – в шкіряній чорній курточці, під нею чорна футболка. А ось у вухах – сережки.

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Підписники репера оцінили його новий модний вихід. Дуже багато хто відзначив, що виглядає він на фото круто.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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