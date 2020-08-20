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Потап відшукав у TikTok копію Наді Дорофєєвої

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Надя з Потапом - фото 1
Надя з Потапом / instagram

Репер та продюсер Потап здивував шанувальників новим відео з копією Наді Дорофєєвої. Фоловери у захваті від побаченого!

Днями Потап запустив танцювальний челендж в популярному додатку TikTok на свій трек Сhicabamboni, в якому вже встигли взяти участь багато зірок українського шоу-бізнесу.

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Так, артист був неймовірно здивований, коли в челенджі станцювала точна копія співачки Наді Дорофєєвої, схожа на красуню, немов дві краплі води. Дівчину звуть Вікторія, вона з Москви і про подібність чує не вперше. У Вікторії навіть набиті троянди на лівій руці, на тому самому місці, що і в Наді.

Фоловери не пройшли повз та залишили десятки здивованих коментарів, а сама Надя написала, що це "Жесть". Гортайте галерею:

Це цікаво: Головне – не розлити молоко: у TikTok запустили кумедний челендж

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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