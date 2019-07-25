Олег Винник показав провокаційне фото з басейну

Популярний український співак Олег Винник показав своїм фанаткам сміливе фото в басейні. Помітно, артист дещо змінив імідж, збривши бороду.

Так, Олег Винник опублікував новий знімок в Instagram, вразивши своїх шанувальниць. Артист поділився гарячим літнім знімком, на якому він позує в басейні. При цьому на фото видно, що Винник гладко поголений, а його волосся зібране у хвіст.

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"З бородою чи без?" – поцікавився Олег у підписників. Шанувальниці артиста охоче відповіли на його запитання: "Борода колеться і заважає цілуватися", "Супер чоловік", «Ви супер і з бородою, і без".

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