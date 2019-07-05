Катя Осадча купила розкішну машину за 3 мільйони гривень: фото

Популярна українська телеведуча Катя Осадча вирішила змінити автомобіль. Звичний кросовер Porsche зірка замінила на дорогий та розкішний седан. Новою покупкою зірка телеекранів похизувалася в Instagram.

Телеведуча Катя Осадча опублікувала знімок, на якому позує з великим букетом квітів в руках біля новенького автомобіля – чорного Jaguar XJ. За словами телеведучої, поки вона не звикла до нового кузова, однак їздити в ньому комфортно.

І ще: Тіна Кароль підкорила шанувальників стрункими ніжками: пікантне фото

"Чи то з роками, то чи з досвідом приходить час пересісти на великий седан! Трохи незвично, але дуже комфортно", – написала Катя Осадча під кадром.

Відзначимо, що ціна цієї моделі Jaguar становить 3 мільйони гривень. Деякі підписники різко розкритикували Катю Осадчу за демонстрацію подібної розкоші на публіку: "Я не проти, щоб наші люди купували такі машини. Але я проти хизування у соцмережах своїм багатством".

Читайте також: Медовий місяць: Потап відпочив з лідером Rammstein