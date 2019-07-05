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Катя Осадча купила розкішну машину за 3 мільйони гривень: фото

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Катя Осадча - фото 1
Катя Осадча / instagram

Популярна українська телеведуча Катя Осадча вирішила змінити автомобіль. Звичний кросовер Porsche зірка замінила на дорогий та розкішний седан. Новою покупкою зірка телеекранів похизувалася в Instagram.

Телеведуча Катя Осадча опублікувала знімок, на якому позує з великим букетом квітів в руках біля новенького автомобіля – чорного Jaguar XJ. За словами телеведучої, поки вона не звикла до нового кузова, однак їздити в ньому комфортно.

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"Чи то з роками, то чи з досвідом приходить час пересісти на великий седан! Трохи незвично, але дуже комфортно", – написала Катя Осадча під кадром.

Відзначимо, що ціна цієї моделі Jaguar становить 3 мільйони гривень. Деякі підписники різко розкритикували Катю Осадчу за демонстрацію подібної розкоші на публіку: "Я не проти, щоб наші люди купували такі машини. Але я проти хизування у соцмережах своїм багатством".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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