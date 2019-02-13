Потап попередив українців про аферистів, які обманюють від його імені

Відомий український репер і продюсер Потап став жертвою аферистів, які розводили людей на гроші, представляючись від його імені. Про це свідчить пост, опублікований на офіційній сторінці проекту MOZGI.

Представники Потапа розкрили злочинну схему. Зокрема, відомо, що шахрай створив фейкову сторінку продюсера і виманював гроші у артистів-початківців в обмін на послуги піару. Таким чином, злочинець збирав по 3 тисячі гривень з "клієнтів". На сторінці проекту MOZGI навіть опублікували листування з псевдо-Потапом.

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"Будьте обережні, це несправжня сторінка Потапа (Олексія Потапенка). Не вірте будь-яким повідомленням або пропозиціям від цього користувача!" – зазначено в пості.

Примітно, що зараз сторінка афериста вже заблокована.

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