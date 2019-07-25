Потап показав знімок з Софією Ротару

Продюсер і музикант Потап показав спільне фото з Софією Ротару, яке він зробив за лаштунками Atlas Weekend.

Відомий репер і продюсер Потап сфотографувався разом з культовою українською співачкою Софією Ротару. Знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Потап одягнений в елегантний костюм, в той час як Ротару одягнула шкіряну куртку, чорну сукню, а свій образ співачка доповнила підвісками на шиї. Швидше за все, кадр був зроблений за лаштунками Atlas Weekend – саме в таких образах Ротару і Потап виступали на сцені фестивалю.

"З легендою", – коротко підписав знімок продюсер.

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