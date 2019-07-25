Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Потап показав знімок з Софією Ротару

  • 29
Потап - фото 1
Потап / instagram

Продюсер і музикант Потап показав спільне фото з Софією Ротару, яке він зробив за лаштунками Atlas Weekend.

Відомий репер і продюсер Потап сфотографувався разом з культовою українською співачкою Софією Ротару. Знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Настя Каменських у білосніжній білизні розбурхала мережу

На фото Потап одягнений в елегантний костюм, в той час як Ротару одягнула шкіряну куртку, чорну сукню, а свій образ співачка доповнила підвісками на шиї. Швидше за все, кадр був зроблений за лаштунками Atlas Weekend – саме в таких образах Ротару і Потап виступали на сцені фестивалю.

"З легендою", – коротко підписав знімок продюсер.

Читайте також: Тіна Кароль опублікувала серію нових сексуальних знімків

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як зробити шорти зі старих джинсів: практичні поради
  • 20 липня, 12:15
  • 281
Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)
  • 21 липня, 17:25
  • 1107
Моделі 90-х: як змінилася володарка карколомних ніжок Надя Ауерман (18+)
  • 22 липня, 18:21
  • 1636
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз