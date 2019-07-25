Настя Каменських у білосніжній білизні розбурхала мережу

Співачка Настя Каменських розповіла, як проходить її звичайний день. І показала пікантне фото.

Українська поп-діва Настя Каменських (NK), яка нещодавно вразила своїм відвертим вбранням на сцені навіть шанувальників, поділилася особистим фото.

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У Instagram знаменитість опублікувала знімок з ванної кімнати, на якому позує в одній лише білизні. Під фото Каменських відповіла на популярні питання фоловерів про те, як проходить її звичайний день. Цього разу в профілі зірки обійшлося без критики. Фоловери захоплюються співачкою!

"Напевно вам цікаво, як проходить мій день. Зараз розповім", – написала під знімком Каменських. У новому пості співачка назвала себе людиною тайм-менеджменту: вона не любить втрачати час даремно і живе за розкладом. Фото знаменитості в комплекті білої білизни лише за першу годину зібрало понад 140 тис. лайків. У коментарях почали обговорювати фігуру співачки і її зовнішність в цілому.

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