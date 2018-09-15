Потап показав яскраву підтримку збірної України з баскетболу

Менше ніж за добу ролик встиг підкорити мережу.

Популярний український співак і шоумен Олексій Потапенко показав підписникам яскравий перфоманс, присвячений підтримці національної збірної з баскетболу. Відповідне відео він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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"Допомагали збірній як могли. Київ. Україна. Баскетбол", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна помітити, що Потап тримає одночасно два м'яча, які крутяться на олівцях.

Користувачі Instagram активно засипають відео враженими коментарями.

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