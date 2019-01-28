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Потап показав, як він виглядає без бороди

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Як зараз виглядає Потап - фото 1
Як зараз виглядає Потап / dpchas

Репер Потап зважився на кардинальну зміну іміджу.

Відомий український продюсер і репер Потап днями повернувся з Америки, де проводив час в компанії Насті Каменських, і вирішив здивувати шанувальників новим образом.

І ще: Настя Каменських показала спільні фото з Потапом

Музикант збрив звичну щетину і помітно помолодшав. Відповідне фото він розмістив в своєму Instagram. У кадрі артист сидить в кріслі і сам себе фотографує. Олексій одягнений в чорну футболку і білу кепку, в його вухах можна розглянути сережки. "Let's go places, me & studio", – підписав фото артист.

Потап показав, як він виглядає без бороди - фото 304274
Потап показав, як він виглядає без бороди

А от колишня дружина Потапа спокушає відвертими фото. Ірина Горова продовжує насолоджуватися відпочинком на островах Карибського моря.

Читайте також: Екс-дружина Потапа похвалилася фігурою у бікіні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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