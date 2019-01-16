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Екс-дружина Потапа похвалилася фігурою у бікіні

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Користувачі мережі розхвалили зоряне сімейство - фото 1
Користувачі мережі розхвалили зоряне сімейство / WoMo

Колишня дружина українського репера Потапа Ірина Горова з дочкою Наталією постали перед шанувальниками у відвертих бікіні.

Наташа і Ірина Горові знялися разом під час сімейної відпустки, позуючи в купальниках на пляжі. 41-річна мати і 20-річна дочка розмістили однакові пікантні знімки на своїх сторінках в Instagram.

І ще: Доросла дочка Потапа здивувала мережу

"Що мені подобається (я впевнена мамі теж), так це те, що нас сприймають як подруг або сестричок. А коли дізнаються, що ми мама і дочка реакція людей безцінна", – написала колись прийомна дочка Потапа в мережі.

Горова-старша, в свою чергу, відповіла, що дуже любить свою старшу дочку. Користувачі мережі розхвалили зоряне сімейство за сміливі знімки, а також за прекрасну фізичну форму. Незважаючи на різницю у віці понад 20 років, багато хто відзначив, що красуні виглядають як однолітки.

Екс-дружина Потапа похвалилася фігурою у бікіні - фото 301606
Екс-дружина Потапа похвалилася фігурою у бікіні

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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